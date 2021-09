Napoli, Albiol esalta Anguissa: ” Farà la differenza, proprio come fece con noi al Villarreal”

L’affare concluso proprio sul gong della sessione estiva di mercato per alcuni non sarebbe stato un colpo “da Napoli”. Eppure oltre alla dirigenza partenopea c’è qualcuno pronto a scommettere che Zambo Anguissa riuscirà a imporsi in Italia, così come riuscì già in Liga qualche tempo fa.

A parlare in toni entusiastici del giocatore camerunense arrivato in prestito dal Fulham è una vecchia conoscenza del club azzurro. Si tratta del difensore spagnolo Raul Albiol, tornato in patria dopo anni a difendere la porta del club campano.

Il trentacinquenne catalano sembra conoscere molto bene il forte mediano del Napoli che proprio nell’anno del suo passaggio al Villarreal si trasferì in Liga, sempre in prestito, dal Fulham.

L’anno passato insieme parrebbe aver molto impressionato l’ex Valencia, Getafe e Real Madrid ,tanto che raggiunto dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Albiol avrebbe confessato: “E’ un giocatore fortissimo fisicamente e che sa usare bene la palla, con noi qui ha fatto benissimo tanto che il Villarreal voleva comprarlo. Offrirà qualcosa di diverso al centrocampo del Napoli, e il fisico di Zambo in Serie A può fare la differenza“.

Una investitura in piena regola che regala ai tifosi un sorriso e la possibilità di cullare un sogno rimasto sopito per tanti, forse troppi anni. Anche a tal proposito il centrale parrebbe avere un’idea molto precisa. “Lo scudetto – chiosa Albiol – sarà una corsa a tre tra Inter, Juve e Napoli”.