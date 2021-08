Napoli – Alex Meret, pronto il rinnovo: ingaggio da top player!

Le strade di Alex Meret e il Napoli sono destinate ad essere intrecciate ancora per un po’. L’attuale contratto del portiere friulano scade nel 2023 e le recenti chiacchierate per il rinnovo contrattuale sembrano andate tutte per il verso giusto.

Il giovane ex SPAL dunque è vicinissimo a mettere nero su bianco il suo rinnovo, che comporterà anche un ingaggio da top player. Il Napoli ribadisce così la volontà di porre Alex Meret al centro del progetto tecnico azzurro, sia per il presente che per il futuro.

Resta ora da capire il futuro di David Ospina, sempre più in bilico tra permanenza e cessione. Dopo una stagione e mezza vissuta da protagonista sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso, ora la musica sembra totalmente cambiata e per lui si prospetta pochissimo spazio sul campo da gioco.

Da capire è se l’ex Arsenal sia disposto a trascorrere un’intera stagione in panchina all’ombra di Alex Meret o se decida di chiedere la cessione alla società, casomai cercando maggiore continuità all’estero.

Ovviamente in caso di addio di David Ospina il Napoli dovrà sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato per aggiudicarsi le prestazioni sportive di un portiere esperto, da affiancare a Alex Meret come secondo portiere della rosa azzurra.