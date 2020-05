Napoli, Allan vuole nuove esperienze: De Laurentiis lo lascerà andare

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato la posizione di Allan Marques all’interno della squadra Napoli. Il brasiliano infatti potrebbe salutare gli azzurri nella prossima sessione di mercato. La volontà il calciatore è infatti quella di provare nuove esperienze.

A dire il vero, le prestazioni di Allan all’ombra del Vesuvio non sono più ai livelli strabilianti a cui il mediano aveva abituato i suoi tifosi. Probabilmente da dopo il mancato accordo con il PSG qualcosa nella mente del brasiliano si è indebolito, portandolo a giocare spesso sottotono.

Ecco allora che Aurelio De Laurentiis, dopo aver rifiutato offerte folli pervenutegli in passato per il proprio giocatore, questa volta non si opporrà minimamente alla cessione di Allan. Se il ragazzo ex Udinese vorrà andare via, potrà farlo tranquillamente.

Ovvio però che l’intenzione del Napoli è quella di non fare sconti a nessuno: l’eventuale cessione del calciatore potrà avvenire solo alle cifre richieste dalla dirigenza azzurra. Nessuna svendita dunque, né tanto meno prezzo di saldo.

Anche perché, se non dovesse venir ufficializzato alcun accordo tra le parti nella prossima sessione di calciomercato, Allan rimarrà al Napoli senza alcun problema, anzi. E’ da sottolineare infatti che, nonostante l’ultima stagione un po’ appannata, il brasiliano si è sempre trovato benissimo nella nella squadra e nella città partenopea. Nessun mal di pancia quindi, solo la voglia di trovare nuovi stimoli altrove.