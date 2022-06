Napoli, ancora frizioni ADL-Spalletti: il mister avrebbe addirittura minacciato le dimissioni

Non è ancora iniziata la stagione e in casa Napoli il clima è piuttosto teso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbero state delle frizioni tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti, con quest’ultimo che non avrebbe gradito le ultime decisioni societarie.

In particolare, il mister azzurro avrebbe chiesto di non cedere Fabian Ruiz e, in caso di mancato rinnovo, si sarebbe rifiutato di metterlo in tribuna. Spalletti, infatti, non ha intenzione di rendere la squadra più debole e allo stesso momento avere come obiettivo la conquista della qualificazione in Champions League.

Da lì le prime frizioni con il mister che avrebbe addirittura minacciato le dimissioni in caso di addio del centrocampista partenopeo. Tra i due ci sarebbe una piccola frattura anche dopo le questioni di fine campionato.

Un altro tema di discussione tra il presidente e il mister sarebbe stato relativo all’acquisto di Gerard Deulofeu, con il mister Luciano Spalletti che non gradirebbe l’arrivo in Campania dell’attaccante dell’Udinese.

I tifosi del Napoli, quindi, si apprestano a vivere dei giorni difficili. Il ritiro è ormai alle porte e i migliori calciatori avrebbero chiesto la cessione per via dei nuovi parametri societari riguardi il taglio degli ingaggi.