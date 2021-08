Napoli, Andrea Petagna non vuole lasciare gli azzurri

Il calciomercato si avvia alla conclusione. La SSC Napoli non ha sicuramente soddisfatto le aspettative dei tifosi, i quali si aspettavano qualcosa in più da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

In ogni caso, il merito del presidente partenopeo è stato sicuramente quello di evitare cessioni di peso e confermare gran parte della squadra titolare.

Nelle ultime ore, intanto, è insistente la voce di un possibile addio di Andrea Petagna, con l’attaccante azzurro appetito da numerosi club di Serie A pronti ad offrirgli il posto da titolare.

L’attaccante, però, avrebbe espresso la sua preferenza di restare a Napoli e non andare via in queste ultime ore di mercato.

La dirigenza azzurra ha infatti bisogno di milioni per compensare la mancata qualificazione in Champions League. Andrea Petagna, al momento, non sembra essere nei piani di Luciano Spalletti, il quale gli preferisce il nigeriano Victor Osimhen.