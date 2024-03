Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Calzona non fa giocare Zielinski, pesanti assenze per Gasperini

Napoli ed Atalanta scenderanno in campo sabato 30 marzo alle ore 12.30. In casa Napoli i dubbi riguardano principalmente i big Kvara ed Osimhen e se giocheranno bisognerà attendere solo le formazioni ufficiali.

In casa Napoli, non partirà dal primo minuto Piotr Zielinski. Calzona deve valutare di partita in partita la sua condizione mentale dopo aver deciso di lasciare gli azzurri al termine della stagione. Inoltre, ritorna dalla Nazionale e per questo gli preferirà Traorè.

Per l’Atalanta, invece, non saranno della partita Charles De Ketelaere e Teun Koopmeiners. Ad oggi, infatti, non sono ancora in grado di giocare e per questo Gasperini dovrà fare a meno di loro.

NAPOLI-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA PARTITA: ZIELINSKI ANCORA IN PANCHINA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman.