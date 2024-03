Gimenez, interesse del Napoli: conteso con la Premier

A soli 22 anni, Santiago Gimenez è uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico. Il centravanti messicano sta facendo faville nella stagione in corso con un totale di 24 gol, sparsi tra le varie competizioni, compresi campionato, Champions League, Europa League e coppa d’Olanda. Questo straordinario rendimento non è passato inosservato agli occhi dei grandi club europei, i quali iniziano a considerarlo seriamente.

Napoli e Milan su Gimenez

In Italia, il suo nome è già ben noto, soprattutto dopo gli scontri con Lazio e Roma. Milan e Napoli, in particolare, seguono da tempo le sue prestazioni, essendo entrambe alla ricerca di un nuovo attaccante per il futuro. Tuttavia, Gimenez ha anche attirato l’attenzione dei top club della Premier League. La competizione, dunque, è molto alta e non sarà semplice portarlo nel nostro paese.

Secondo quanto riportato dal portale inglese Caught Offside, il Tottenham si sarebbe mostrato particolarmente interessato e desideroso di investire su di lui. La squadra londinese, infatti, non ha sostituito Harry Kane nella scorsa estate e sembra ora intenzionata a rimediare.

Le società italiane, pertanto, dovranno stare molto attente: il Tottenham è pronto ad agire con determinazione e ad offrire una proposta seria per assicurarsi le prestazioni di Gimenez.