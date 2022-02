Napoli-Barcellona, le probabili formazioni: in campo Osimhen e Insigne

Giovedì, alle ore 21, il Napoli è atteso da una partita decisiva per le sorti dell’Europa League. Allo Stadio Diego Armando arriverà il Barcellona di Xavi che, dopo il pareggio al Camp Nou, punta alla vittoria.

Davanti, però, incontrerà gli uomini di Luciano Spalletti, i quali non hanno intenzione di uscire dalla competizione europea.

Per la gara il mister è intenzionato a schierare la squadra migliore con alcuni cambi anche dovuti agli infortuni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Alba; F.de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Dembelé. Allenatore: Xavi Hernandez

ARBITRO: Sergei Karasev (Russia)

L’obiettivo di Luciano Spalletti è chiaro. Nonostante il sogno Scudetto non ha la minima intenzione di uscire dall’Europa League e per questo manderà in campo diversi big come Osimhen, Koulibaly ed Insigne.