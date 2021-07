Napoli, Bargiggia chiude al ritorno di Higuian: “Non credo possa tornare”

Ai microfoni di 1 Station Radio è intervenuto Paolo Bargiggia. Il giornalista ha parlato, tra i vari aspetti, anche del Napoli e di un nome che nelle ultime ore viene accostato di nuovo agli azzurri, quello di Gonzalo Higuain.

“Higuain? Ha iniziato una parabola discendente quando ha lasciato i partenopei, non credo possa tornare al Napoli o in Italia in generale. In qualche modo, anche se lentamente, tutto è iniziato dopo aver lasciato il Napoli“.

“Koulibaly? Non c’è il rischio che Spalletti si incateni a lui, resterà e il giocatore non ha molta voglia di lasciare Napoli. In attacco non si dovrebbero registrare movimenti nonostante la Coppa d’Africa“.

Come rivelato da Paolo Bargiggia, quindi, sembrano non esserci le condizioni per un ritorno a Napoli del Pipita Higuain.

Bargiggia ha infine dichiarato che Dries Mertens “giocherà ancora una stagione a Napoli. Il club può avere ancora bisogno di lui, specie in vista della Coppa d’Africa che porterà via Victor Osimhen d’inverno“.