Napoli, caccia al post Callejon: gli acquisti dipenderanno anche da Lozano

Quello che lascia Callejon è un vuoto non indifferente e difficilmente colmabile. Il Napoli così sta concentrando tutti i suoi sforzi alla ricerca di un suo sostituto, nell’arduo compito di provare a non rimpiangere lo spagnolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza azzurra ha ben chiari gli obiettivi. La lista di Cristiano Giuntoli è infatti molto specifica e si limita al momento a tre nomi. In pole position vi è Jeremie Boga, ala offensiva del Sassuolo che rappresenta il sogno del Napoli.

Appena sotto di lui vi è Cengiz Under. Il turco della Roma non ha trovato molta continuità in giallorosso ed è quindi un affare molto più abbordabile. Nell’eventuale trattativa per portarli in azzurro potrebbe poi rientrare anche Veretout che tanto piace al Napoli.

Terzo e ultimo nome, più recente e più defilato rispetto agli altri due, è quello di Milot Rashica. Non giocando in Serie A, il calciatore del Werder Brema rappresenta più una scommessa. Il prezzo e la potenzialità però lo rendono un profilo molto intrigante.

Inoltre, aggiunge Tuttosport, le ali acquistate dal Napoli potrebbero essere due nel caso in cui Hirving Lozano lasciasse già l’azzurro. In tal caso il messicano si rivelerebbe un clamoroso flop, essendo stato pagato 42 milioni appena un anno prima.