Esonero Sarri, messaggi da ex calciatori del Napoli: il mister non risponde

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale bianconero, la società ha rimosso dall’incarico l’ex allenatore del Napoli, che, al momento, è senza lavoro ma con uno stipendio da 5,5 mln di euro netti che sarà versato sul conto bancario del mister per altri due anni.

In molti hanno festeggiato in casa bianconera per l’esonero del mister. I motivi del suo addio, infatti, sono da identificarsi soprattutto nei rapporti non proprio felici con alcuni leader dello spogliatoio.

Continua, quindi, la maledizione per chi lascia Napoli. Nonostante l’Europa League conquistata col Chelsea e lo Scudetto con la Juventus, la carriera di Maurizio Sarri, da questo momento, sarà un discendendo.

Saputo dell’esonero, alcuni calciatori del Napoli hanno inviato un messaggio di conforto al loro ex allenatore, dispiaciuti per quanto accaduto.

Maurizio Sarri, però, ha deciso di non rispondere a nessun messaggio. La rabbia per un esonero è troppo forte e per questo il mister ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa per riflettersi estromettendosi completamente dal mondo esterno.