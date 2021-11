Napoli, caccia al terzino sinistro: piace Estupinan del Villareal

In casa Napoli da ormai tantissimo tempo va avanti la caccia al terzino sinistra. Sulla fascia mancina della difesa infatti Mario Rui sta giovando tutte le partite senza poter mai riposare. L’unica alternativa di ruolo infatti, Faouzi Ghoulam, non si è mai del tutto ripresa dai continui e gravi infortuni subiti in carriera.

Ecco allora che, soprattutto in un campionato di così alto livello come quello che finora stanno portando avanti i ragazzi di Luciano Spalletti, l’acquisto di un terzino per completare la rosa potrebbe rendersi necessario.

E così, come scritto nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando incessantemente per raggiungere l’obiettivo. In particolare, il campo si è stretto a tre profili principali: Mandava, Estupinan e Parisi.

Il primo, terzino 27enne del Lille, resta la priorità. Il secondo invece è un nome che nell’ultimo periodo sembra essere in netta ascesa nelle gerarchie di mercato. Classe ’98, a soli 23anni il difensore del Villareal dimostra già una grandissima personalità. Si tratta infatti sì di un giocatore di prospettiva, ma anche di un profilo di enorme esperienza.

Infine il terzo nome, che risponde a Fabiano Parisi, rappresenta l’alternativa italiana e low-cost. Si tratta di un classe 2000 dell’Empoli che quest’anno sta affrontando la sua prima stagione nella massima divisione italiana. Un giovane talentuoso tutto da scoprire, insomma.