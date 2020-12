Napoli calciomercato, occhi sulle piccole di A: Zaccagni e Zappa nel mirino di Giuntoli

In vista della prossima stagione di calciomercato prevista per gennaio Giuntoli ed il suo entourage stanno riflettendo al meglio sui prossimi colpi da piazzare sia in entrata che in uscita.

In particolare, secondo quanto riferito dall’esperto Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la dirigenza sarebbe molto attiva anche sul fronte giovani talenti, presenti in gran numero all’interno del contesto italiano, ma non solo.

Venerato riporta che Giuntoli starebbe seguendo per la precisione due calciatori che si stanno mettendo in mostra con prestazioni in indifferenti in Serie A, ossia Mattia Zaccagni e Gabriele Zappa.

Il primo è un centrocampista offensivo classe 1995, mentre il secondo è un terzino classe ’99. Entrambi stanno disputando quest’annata in prestito al Cagliari ma che in realtà sono di proprietà del Pescara.

Almeno per il momento, tuttavia, fonti vicine al club non riportano l’inizio di vere e proprie trattative ma di semplici richieste d’informazione, che potrebbero trasformarsi però in vista del prossimo mese.