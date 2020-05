Napoli, Callejon addio: ADL ha già comprato il sostituto. Rescissione con un altro senatore?

In casa Napoli si inizia a pensare alla prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere che nella nuova stagione ci sarà una rivoluzione. Tuttavia, a causa dei recenti avvenimenti dovuti al Coronavirus, il numero uno azzurro potrebbe rivedere le proprie decisioni.

Chi andrà via quasi sicuramente è José Maria Callejon. Il giocatore, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non è stato trovato nessun accordo con la dirigenza partenopea.

Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha la necessità di rinnovare il contratto dello spagnolo dal momento che ha già acquistato il suo sostituto: Matteo Politano. Quest’ultimo è arrivato dall’Inter in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Per acquistarlo, quindi, la SSC Napoli ha speso una cifra importante.

Un altro giocatore che potrebbe fare le valigie è Faouzi Ghoulam. Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbe pensando, in accordo col giocatore, di rescindere il contratto in scadenza nel 2022.

Dal momento dell’infortunio ormai di due anni fa, il giocatore non si è più ripreso. Il Napoli, infatti, sembra alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, un nuovo giocatore in grado di alternarsi con Mario Rui. Con la rescissione di Ghoulam il Napoli potrebbe risparmiare una cifra importante del suo ingaggio per i prossimi due anni.