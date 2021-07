Napoli, c’è il sì di Spalletti per l’acquisto di Emerson e Gudmundsson

Spalletti si è insediato ufficialmente da pochissime ore nel centro sportivo dell’SSC Napoli, dove tra poco comincerà la sua avventura azzurra. Da tempo comunque il tecnico e la dirigenza partenopea sono in contatto tra di loro al fine di allestire la rosa adatta per affrontare la nuova stagione.

Gli obiettivi sono chiari e ben delineati: c’è assolutamente bisogno di un terzino sinistro, se non due; di un difensore centrale e di un mediano di centrocampo. La priorità rimane quella di un difensore laterale mancino, soprattutto dopo l’addio di Elseid Hysaj.

Con l’eventuale cessione di Mario Rui inoltre i terzini sinistri da acquistare diventerebbero due. Secondo quanto riportato a tale proposito dalla Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono quelli di Emerson Palmieri e di Gabriel Gudmundsson.

Il primo giocatore milita nel Chelsea ed è ormai un pallino del Napoli e di Luciano Spalletti. Il secondo, classe 1999, è un giocatore svedese del Groningen, molto abile a ricoprire più ruoli della fascia sinistra.

Arrivare a Emerson Palmieri non è facile. Il calciatore italo-brasiliano dovrebbe infatti accettare una riduzione di stipendio, allo stesso tempo il Chelsea non appare molto propenso di cedere in prestito con diritto di riscatto il proprio tesserato. Discorso diverso va fatto invece per Gudmundsson, per il quale dovrebbero essere sufficienti 5 milioni di euro.