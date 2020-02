Napoli, c’è l’accordo per il rinnovo di Maksimovic: ecco le cifre

Quando non si parla di mercato spesso a tenere banco nelle rose di Serie A sono le situazioni legate ai rinnovi. Nel Napoli un giocatore in scadenza contrattuale è Nikola Maksimovic. A differenza però di quanto sta succedendo per Mertens e Callejon, per il serbo non dovrebbero esserci problemi per il rinnovo, anzi.

Secondo quanto raccontato questa mattina dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto per Nikola Maksimovic è ora soltanto da ufficializzare. Le parti infatti hanno trovato il pieno accordo su tutto. Il calciatore guadagnerà un ingaggio di 1,6 milioni a stagione.

Vi è poi una novità anche per quanto riguarda la clausola rescissoria inserita sul calciatore: il valore della suddetta passerà da 55 a 65 milioni. Cifre sostanziose quindi per Maksimovic, destinato a rimanere nella rosa azzurra per dare continuità e manforte al reparto difensivo partenopeo. Reparto difensivo che vedrà, nella prossima stagione, l’arrivo di Rrahmani, attualmente in forza all’Hellas Verona.

Il terzo “sicuro” di far parte della batteria di centrali difensivi per il prossimo anno è ovviamente Kostas Manolas, fresco di arrivo in azzurro. Dubbi invece rimangono riguardo alla permanenza di Kalidou Koulibaly. Aurelio De Laurentiis infatti era stato chiaro a tal proposito: sarà difficile continuare a respingere super offerte per il difensore senegalese nel futuro prossimo.