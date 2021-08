Napoli, centrocampista cercasi: non si esclude un nome a sorpresa

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato il calciomercato in casa Napoli. La dirigenza azzurra, tramite il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è alla ricerca soprattutto di un centrocampista centrale. I nome a tale riguardo sono tanti, i profili sono invece molto simili: si cerca un giocatore che possa arrivare a Napoli in prestito secco, o con diritto di riscatto.

Insomma, un colpo low-cost da mettere a segno negli ultimi giorni di mercato. In pole position, come riportato negli ultimi giorni, è tornato prepotentemente il nome di Amrabat. Il centrocampista marocchino è ai margini della Fiorentina ed accetterebbe molto volentieri la meta partenopea.

Le alternative sono principalmente due: Youssouf del Saint-Etienne e Berge dello Sheffield. Eppure, secondo quanto raccontato dai media nelle ultime ore, non ci sarebbe da stupirsi se il prossimo acquisto del Napoli sia un calciatore mai apparso prima sui giornali in ottica calciomercato.

Un nome a sorpresa insomma, come già accaduto per l’acquisto “improvviso” di Juan Jesus. Comunque questa parte finale di calciomercato in casa Napoli dipenderà molto dalla situazione legata a Kostas Manolas.

In caso di addio del difensore greco per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, appare evidente che il Napoli non possa limitarsi in entrata a colpi low-cost ed in prestito. Quantomeno per quanto riguarda l’acquisto del difensore centrale.