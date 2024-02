Napoli, che fine ha fatto Davide Marfella? Dallo Scudetto alla Casertana, una sola presenza in Coppa Italia Serie C

Lo scorso anno, la SSC Napoli, ha vissuto una grande stagione, la più bella degli ultimi trent’anni. La conquista dello Scudetto è stato un sogno, con i calciatori azzurri che hanno regalato ai tifosi un trofeo che mancava da troppi anni nella piazza azzurra.

Tutti sono stati protagonisti di quella grande stagione, dal primo all’ultimo sono riusciti a creare un gruppo che ha permesso il raggiungimento dello Scudetto. Di quella squadra faceva parte anche Davide Marfella, il quale è riuscito a coronare un grande sogno essendo originario di Napoli.

Nonostante sia stato il terzo portiere, anche lui ha offerto un contributo importante alla squadra. Dopo la vittoria dello Scudetto, però, la SSC Napoli ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo, con il portiere che è rimasto quindi svincolato.

DAL NAPOLI ALLA CASERTANA, SOLO UNA PRESENZA IN COPPA ITALIA SERIE C FINO A QUESTO MOMENTO

La sua avventura alla Casertana, per questo momento, non gli ha permesso di racimolare minuti per la sua crescita professionale. Fino a questo momento, infatti, secondo i dati di Transfermarkt, Marfella ha disputato una sola partita in Coppa Italia Serie C.

Speriamo che la Casertana possa dargli maggiori opportunità per mettere in mostra il suo potenziale e che un giorno possa ritornare a calcare i campi della Serie A.