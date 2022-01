Napoli, Chiariello: “ADL non prenderà un sostituto di Insigne. Già ci sono quattro soluzioni, e poi c’è Zerbin”

Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista televisivo Umberto Chiariello. Quest’ultimo ha parlato del Napoli e del possibile sostituto di Lorenzo Insigne, il quale farà le valigie ed andrà via da Napoli la prossima estate.

“Tutti dicono che verrà sostituito. E se invece il Napoli stesse pensando che tra Lozano, Elmas, Ounas già c’ha la soluzione in casa?“.

“Poi ci sarebbe anche il ritorno di Zerbin, che sta facendo bene al Frosinone. Non sono convinto che il Napoli sostituisca Insigne, anche perché le soluzioni le ha in casa“.

Per Umberto Chiariello, quindi, non è necessario sostituire Insigne comprando un altro calciatore dal momento che in rosa già sono presenti pedine che possono prendere il posto dell’attaccante.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, in ogni caso, dalla prossima stagione punterà a ribassare il monte ingaggi e per questo motivo è facile immaginarsi colpi non di alto profilo.