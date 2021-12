Napoli, contatti ufficiali per Szalai: il Fenerbache chiede 20 milioni

Secondo il sito turco TGRT Haber, il Napoli starebbe facendo sul serio per Attila Szalai, difensore centrale del Fenerbache. Nelle ultime ore infatti il club partenopeo pare aver stretto ufficialmente i contatti con la società turca, al fine di sondare il terreno e capire gli eventuali margini di una trattativa.

Le risposte però non sono state molto confortanti. Per il cartellino del proprio difensore centrale, il Fenerbache chiede ben 20 milioni di euro. Si tratta di una cifra che il Napoli non vorrebbe spendere, soprattutto a gennaio.

Ecco allora che un buon compromesso potrebbe essere rappresentato da un’operazione in prestito con diritto di riscatto da parte del Napoli, che posticiperebbe così l’eventuale pagamento all’inizio della prossima stagione.

Il club partenopeo inoltre, per provare ad abbassare le richieste del Fenerbache, sta provando a far leva sulla volontà del giocatore. Szalai infatti accetterebbe molto volentieri il trasferimento alle pendici del Vesuvio, sposando così un progetto importante e di ottimo livello internazionale.

Per il momento il club turco non sembra esser disposto a venire incontro alle richieste del Napoli, a non è detto che tale situazione rimanga la stessa da qui alla fine del calciomercato invernale. Allo stesso tempo però il Napoli non può aspettare troppo: l’addio anticipato di Kostas Manolas ha reso l’acquisto di un difensore centrale un’operazione da concludere con la massima urgenza.