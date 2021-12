Roma, piace Wellens per il centrocampo: anche il Tottenham su di lui

In casa Roma una delle priorità di questa sessione invernale di calciomercato che si appresta ad iniziare è sicuramente l’acquisto di un centrocampista centrale. L’ultimo nome in tale direzione, almeno secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, è Charlie Wellens.

Il giovane centrocampista del Manchester United è una vecchia conoscenza di José Mourinho: è stato infatti proprio il tecnico portoghese a farlo debuttare tra i grandi durante la sua parentesi come guida tecnica dei Red Devils. Ora il classe 2002 potrebbe tornare nuovamente a lavorare alla corte dell’allenatore ex Porto.

La Roma però non può prendersela con troppa calma: nelle ultime ore infatti per Wellens si è registrato il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte. L’idea del club giallorosso è quella di evitare aste e di anticipare la concorrenza, ma la trattativa non è semplicissima.

La proposta della Roma dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, ma da capire rimangono ancora le intenzioni sia del giovane ragazzo che del Manchester United. Ovviamente quello di Wellens non è l’unico nome nella lista degli obiettivi di mercato.

Il piano A al momento, secondo quanto trapela dai vari media, risponde al nome di Florian Grillitsch. Una valida alternativa potrebbe essere quella rappresentata da Bruno Guimaraes, classe ’97 del Lione. Non è poi da escludere un possibile colpo a sorpresa di qualche giocatore ancora non apparso sui giornali.