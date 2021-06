Napoli, Corriere dello Sport: “Meret è incedibile”

Negli ultimi tre anni la situazione portieri in casa Napoli, è stata molto particolare. La società azzurra acquista Meret ed Ospina assieme durante il calciomercato estivo del 2018. Le gerarchie iniziali vedevano l’italiano come primo portiere, e di conseguenza il colombiano come secondo. L’infortunio dell’ex-Spal, proprio dopo il suo trasferimento agli azzuri, renderà Ospina inizialmente il titolare. Dopo il ritorno di Meret si assisterà ad un incessante turn-over tra i due ( dove spesso però veniva preferito l’ex-Arsenal).

Quest’anno Gattuso ha continuato ad alternarli, ma sul finire della stagione, un infortunio di Ospina, ha dato l’opportunità a Meret di essere titolare per alcune partite consecutive. In quei match, il classe 97′ ha fornito buone prestazioni. Pertanto che il calabrese ha continuato a schierarlo fino alla fine, anche dopo il recupero del portiere colombiano.

Il neo allenatore azzurro, Luciano Spalletti, sembra posizionarsi sulla stessa lunghezza d’onda di Gattuso: puntare su Alex Meret. Tale indiscrezione è stata confermata dal quotidiano “Il Corriere dello Sport”, che scrive: “Il Napoli punta forte su di lui e Spalletti ha intenzione di valorizzarlo. Di aiutarlo a crescere: ha 24 anni e talento puro, certo, ma il carattere va ancora forgiato anche attraverso le responsabilità. La missione è già cominciata: blindato, incedibile.”

Per questo motivo, ora il futuro di Ospina rimane in bilico. Il 34enne colombiano offre molte garanzie, sia nello spogliatoio, sia per le qualità sul campo: “Questo mercato potrebbe anche essere quello dell’addio: si è parlato di un certo interesse della Fiorentina, dell’Atalanta, della Juve e poi del Sassuolo nell’ambito di un’ipotesi di scambio con Consigli (34enne in scadenza), ma a prescindere dalla destinazione finale resta un punto fermo: la sua riconferma non è per niente scontata.”

Su una cosa è certa: il Napoli ha due portieri di grande qualità. Meret potrebbe ritrovarsi a giocare quasi una stagione da titolare. Ciò potrebbe far assumere maggiori responsabilità, e magari certezze al giovane portiere. Soprattutto se Ospina dovesse essere ceduto. A quel punto, l’ex-Spal, sarebbe l’unico titolare alla squadra azzurra.