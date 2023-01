Napoli-Cremonese, dopo il danno pure la beffa: un calciatore andrà valutato per via di interventi duri e campo pesante

Sarà una sconfitta dura da digerire quella della SSC Napoli contro la Cremonese di Ballardini. La squadra di Luciano Spalletti è uscita dalla Coppa Italia, una competizione a cui si puntava per la vittoria finale.

Per la squadra azzurra, dopo il danno dovuto all’eliminazione, arriva anche l’ennesima beffa. Molti dei giocatori chiave della squadra, infatti, hanno subito duri interventi in un campo difficile da gestire per colpa della pioggia: Anguissa in primis.

Il calciatore camerunense, infatti, ha subito diversi interventi al limite del rosso, con la caviglia del giocatore che dovrà essere necessariamente valutata in vista della partita contro la Salernitana di sabato.

Inoltre, non è stata una partita di riposo per molti dei titolari, i quali hanno dovuto affrontare la Cremonese per oltre 45 minuti.