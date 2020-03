Napoli, De Maggio: “Grande lavoro di Giuntoli sul rinnovo di Mertens”

Valter De Maggio, giornalista sempre molto vicino alle tematiche riguardanti l’SSC Napoli, ha parlato quest’oggi nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda sulla frequenza radiofonica Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

“E’ veramente un caos totale per tutto il movimento calcistico italiano, non si sa come andrà a finire. Arrivano solo indiscrezioni sui rinvii delle partite, ma non notizie certe. Va detto che non riesco veramente a capire, campionato a porte chiuse e coppa Italia a porte aperte? Non capisco”.

Dopo aver analizzato l’attuale caos della Serie A, De Maggio ha proseguito poi parlando dell’imminente rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Tale lieto fine sarà raggiunto dopo una tortuosa trattativa, possibile grazie al lavoro straordinario fatto da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro infatti è stato abile a lavorare ai fianchi dell’attaccante belga, convincendolo ad accettare la proposta di prolungamento contrattuale offertagli da Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto raccontato quindi da De Maggio.

“Quello che posso dire sul rinnovo di Dries Mertens, che ormai ci siamo, manca veramente poco alla firma del talentuosissimo attaccante belga, ha fatto un grande lavoro diplomatico Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del Napoli è stata la persona che ha mediato tra le parti e portato al compimento il prolungamento contrattuale dell’attaccante azzurro ex PSV”.