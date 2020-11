Napoli decimato contro il Milan: oltre Osimhen, Hysaj e Rrahmani, anche Ospina rischia di restare fuori

La sosta per le Nazionali ha letteralmente decimato la SSC Napoli in vista di una delle partite più importanti della stagione, Napoli-Milan. Per fortuna quasi nessun infortunio è grave, con i calciatori che dovrebbero stare fermi al massimo due settimane.

Il primo a risultare infortunato è stato Victor Osimhen. L’infortunio alla spalla, infatti, costringerà il calciatore a saltare non solo la gara contro il Milan, ma anche la partita di Europa League. Nonostante ciò, si sta provando un recupero in extremis, così da poter andare almeno in panchina.

Molto probabilmente, poi, non sarà della gara David Ospina. Anche il portiere azzurro, infatti, si è fatto male in nazionale e al momento non riesce a calciare senza sentire dolore.

Meret è stato già allertato, ma una decisione definitiva su Ospina sarà presa qualche ore prima dell’inizio della partita.

Oltre Osimhen e Ospina, il Napoli non avrà a disposizione Rrahmani e Hysaj. Entrambi, infatti, sono risultati positivi al Covid e stanno affrontando il periodo di quarantena. Rrahmani, inoltre, si è anche infortunato nell’ultima partita.