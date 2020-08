Napoli, Demme chiede la cessione: possibile scambio con la Fiorentina

Secondo Il Corriere dello Sport, Diego Demme avrebbe chiesto la cessione. A quanto si legge, il centrocampista tedesco teme il cambio modulo che porterebbe il Napoli a schierarsi con un 4-2-3-1. Con questo schema tattico infatti l’ex Lipsia non si troverebbe più a suo agio, non potendo agire in cabina di regia davanti alla difesa.

Ecco allora che Demme, arrivato appena nella finestra invernale di calciomercato della scorsa stagione, potrebbe già andare via. Direzione? Al momento su di lui si sono registrati dei cauti interessi da parte di alcune squadre di Serie A. Su tutti vi è la Fiorentina.

L’intenzione del Napoli, incassata la volontà di Demme di essere ceduto, è quella di proporre uno scambio alla squadra viola. Pallino di Aurelio De Laurentiis è infatti il centrocampista Gaetano Castrovilli, il quale potrebbe così rimpiazzare il regista tedesco all’ombra del Vesuvio.

Da dire comunque che il preferito del Napoli a centrocampo rimane comunque il centrocampista della Roma Jordan Veretout. Già in passato il calciatore francese era stato molto vicino ad accettare l’azzurro. Ora, con l’imminente addio di Allan e quello probabile di Demme, il suo acquisto potrebbe concretizzarsi più facilmente.

Al momento non vi è alcuna trattativa che vede Demme dire addio da Napoli, eppure se la notizia lanciata dal Corriere fosse confermata sarebbe molto difficile immaginare la permanenza del calciatore.