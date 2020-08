Eleonora Rocchini, la romantica dedica a Nunzio: “Sei ossigeno puro”

Nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ha fatto molto parlare di sé. Ieri, la ragazza è tornata al centro dell’attenzione social per la romantica dedica al fidanzato Nunzio Moccia. Non sono mancate le critiche, commenti negativi a cui Eleonora ha subito risposto.

“Sei ossigeno puro” – Approdata a UeD come corteggiatrice, la Rocchini è stata poi la scelta di Oscar Branzani. La loro storia è però giunta al termine, portando con sé non pochi scontri social. L’ex corteggiatrice è infatti colpevole di aver intrapreso una relazione con Nunzio, ex fidanzato di Dalila Branzani. Nonostante gli spiacevoli retroscena che sono emersi e la battaglia combattuta a suon di IG Stories, Eleonora e Nunzio si mostrano più uniti che mai.

Proprio ieri la ragazza ha voluto condividere su Instagram un video che vede protagonisti lei e il fidanzato, il tutto accompagnato da una romantica didascalia: “Sei ossigeno puro”. Il gesto dell’ex corteggiatrice ha ricevuto non pochi complimenti e dolci commenti, tra cui spiccano quelli di molte sue colleghe come Giulia De Lellis e Giulia Cavaglià. Sfortunatamente, però, non sono mancate le critiche rivolte a questa dedica e alla sua storia con Nunzio.

LA REPLICA DI ELEONORA – Non tutti apprezzano questa storia, soprattutto dopo aver ascoltato la versione dell’ex cognata della Rocchini. Questi commenti negativi hanno però ricevuto una lunga ed esaustiva risposta da parte della ragazza:

“Rispondo qui e poi continuo a riposarmi che ho la febbre ❤️ prima cosa, non è di certo per causa del nostro amore se abbiamo fatto un incidente in macchina, è capitato per una distrazione e la vita L abbiamo rischiata tutti quindi basta fare le vittime del cazzo che mi sono rotta le palle. Seconda cosa, i sensi di colpa ne ho avuti anche troppi per persone che poi, meritavano zero da parte mia dato tutto l’amore che ho dato in quattro anni e sono sempre stata ripagata con cose che non sto qui a raccontare a voi, ma io a differenza di altri la vittima non la faccio. Poi, loro si erano lasciati da due anni e lei era innamorata di un altro e loro due erano ormai diventati amici. Il mio unico errore fu di non dirlo, per paura, e tenerlo “nascosto” al inizio per capire se era una cosa reale oppure un fuoco di paglia. Ho già chiesto scusa, poi mi sono stufata , chi deve chiedere scusa non si chiama ne ELEONORA ROCCHINI ne NUNZIO MOCCIA . A buon intenditor poche parole . ❤️ Pace e amore a tutti, io ho trovato la mia pace , vi prego se non vi piace come sono, non seguitemi ❤️❤️❤️ un abbraccio”