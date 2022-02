Napoli, ipotesi Jason Denayer a parametro zero

E’ ancora calciomercato in casa Napoli. Gli azzurri sono alla costante ricerca di potenziali rinforzi per la propria rosa. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome del centrale belga Jason Denayer, tra l’altro compagno di Dries Mertens in nazionale.

Come fa sapere Het Nieuwsblad, il futuro del centrale del Lione non è certo, e su di lui ci sono diverse squadre tra cui appunto il Napoli. Le altre interessate sono: Barcellona, Newcastle e Juventus.

In estate il belga sarà libero a parametro zero, ed è quindi una ghiotta occasione di mercato per tutte le suddette squadre. Il Napoli, in particolare, potrebbe pensare a lui per sostituire Axel Tuanzebe.

Il centrale inglese, di proprietà del Manchester United ed al momento infortunato, non convince, ed è stato anche escluso dalla lista per l’Europa League. Ad oggi quindi pare davvero difficile che possa essere riscattato dagli azzurri.

Ecco quindi Denayer, che completerebbe il quartetto difensivo con Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani e Juan Jesus. Quest’ultimo, con le ottime recenti prestazioni, non ha fatto rimpiangere l’assenza di Koulibaly, che è stato impegnato in Coppa D’Africa, e dovrebbe quindi rinnovare con il Napoli.