Napoli, dopo lo Scudetto un’altra grande notizia: Kvara resta e firma un nuovo contratto

Dopo la conquista matematica dello Scudetto, a Napoli sono giorni di festa. La dirigenza azzurra ha costruito una squadra capace di riportare il tricolore in Campania dopo oltre trent’anni. Si tratta di un traguardo storico, ma l’intenzione di Aurelio De Laurentiis non è fermarsi qua.

La dirigenza partenopea, infatti, è già al lavoro per la prossima stagione ed in particolare per confermare alcuni dei pezzi grossi della squadra ed in particolare Kvara. Il giovane georgiano ha sicuramente il potenziale di un fuoriclasse e De Laurentiis non ha intenzione di lasciarselo scappare. Ad oggi è blindato in maglia azzurra fino al 2027 con un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus ma la dirigenza azzurra sta lavorando per adeguare il contratto.

Le ultime sulla questione arrivano da Ciro Venerato ai microfoni di Tele A: “Kvaratskhelia? L’argomento soldi da spendere non è mai amato da De Laurentiis. Il calciatore resterà a Napoli e prolungherà di un altro anno: 2,5 milioni di euro più bonus a parte per lui. Inizierà il prossimo campionato con un contratto che lo legherà al Napoli per 5 anni“.