Napoli, dopo Tutino la Salernitana è al lavoro sul prossimo colpo in casa Napoli

Gennaro Tutino (di proprietà del Napoli) è stato senza dubbio tra i protagonisti della scalata della Salernitana che quest’anno è riuscita a conquistare la Serie A, e il club granata continua a guardare in casa degli azzurri per mettere a segno il prossimo colpo di mercato.

In tal senso, come scrive AreaNapoli, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000, reduce dall’esperienza in Serie B con la Cremonese. Il calciatore si è differenziato per la sua dinamicità, creatività, velocità, e tecnica.

“E’ anche abile nei dribbling, nel fornire assist, nei tiri dalla media-lunga distanza, e sui calci piazzati. Inoltre sa difendere bene la palla, anche negli spazi stretti. Gli piace svariare sul tutto il fronte offensivo, in passato ha anche giocato come punta centrale.

In carriera Gianluca Gaetano conta 2 presenze in Serie A con il Napoli nella stagione 2018-19, quella che ha segnato il suo debutto nel calcio professionistico. Con i partenopei ha fatto anche un’apparizione in una partita di Coppa Italia”, scrive il noto portale azzurro.

Il professionista, inoltre, vanta alcune presenze nelle selezioni giovanili dell’Italia, dal 2015 al 2019. Il livello più alto raggiunto in nazionale è stata la squadra under 20, con la quale ha anche siglato 1 gol in 2 presenze nel 2019.