Napoli, due calciatori sacrificabili: ingaggio troppo alto e contratto in scadenza

La dirigenza della SSC Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. In attesa di capire il futuro di Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha iniziato a programmare il futuro societario che deve continuare ad essere roseo. Bisogna, però, capire prima il destino di alcuni dei calciatori presenti in rosa.

Non tutti gli attuali giocatori azzurri, infatti, resteranno a Napoli. Come riportato da calciomercato.com, infatti, due sarebbero i giocatori pronti ad essere sacrificati: Lozano e Zielinski. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2024 e l’obiettivo è non perderli a parametro zero. Inoltre, attualmente percepiscono un ingaggio fuori dalla portata delle nuove direttive societarie.