Napoli, due rinforzi in arrivo a gennaio

A gennaio il Napoli potrebbe ritrovarsi con due uomini in più. I partenopei sarebbero vicinissimi a chiudere una doppia trattativa con la Sampdoria

Tanta carne al fuoco per il Napoli in questo mercato di gennaio, che nonostante non sia ancora iniziato già potrebbe vedere due colpi. Gli azzurri sarebbero, infatti, vicinissimi a chiudere per Bartosz Bereszynski e Nikita Contini. Entrambi i giocatori arriverebbero dalla Sampdoria, con il portiere che sarebbe un rientro anticipato dal prestito.

Il Napoli chiuderebbe per entrambi inserendo Zanoli in prestito ai blucerchiati, mentre mandando via Salvatore Sirigu. Il portiere ex Palermo, Genoa e PSG sembra poter lasciare per trasferirsi in una tra Salernitana e Torino, con i secondi in vantaggio.

Novità su Kim

Intanto Nicolò Schira ha parlato della situazione di collegata a Kim Min Jae. Il difensore coreano è da tempo nel mirino dei big club inglesi, con il Napoli che però vorrebbe rinnovarlo. Ecco cosa ha detto Schira: “Il Napoli è pronto ad aprire trattative per prolungare il contratto di Kim Min-Jae in scadenza nel 2025. Gli azzurri vogliono prorogare fino al 2027 e cancellare la clausola rescissoria di €50M valida dal 1 luglio al 15 luglio”.

Sulla questione si è sbilanciato anche Fabrizio Romano su Twitter: “Il Napoli sta preparando i documenti per Bartosz Bereszinsky come nuovo terzino destro della Sampdoria, poi il club si concentrerà sul nuovo contratto di Kim Min-Jae. I colloqui si svolgeranno nel 2023 Il Napoli proverà a cambiare l’attuale clausola di uscita. Ma Kim non partirà a gennaio”. La situazione sembra, dunque, chiarita.