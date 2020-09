Napoli, è Veretout il dopo Allan: le cifre e la richiesta del centrocampista

Il calciomercato estivo è iniziato ufficialmente. A partire dal primo settembre e fino al cinque ottobre, le squadre italiane potranno effettuare acquisti e cessioni per cercare di rinforzare la propria rosa e puntare agli obiettivi stagionali stabiliti da parte delle rispettive società.

In casa Napoli, dopo l’acquisto di Victor Osimhen, si pensa non solo alle cessioni ma anche ad altri possibili acquisti per rinforzare la rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo colpo potrebbe essere un centrocampista, Jordan Veretout.

Il giocatore della Roma è nel mirino di Cristiano Giuntoli ormai da diverso tempo ed ora Rino Gattuso avrebbe chiesto il suo acquisto. Il mister, infatti, considera il francese un calciatore perfetto per la sua idea di centrocampo e per questo motivo avrebbe chiesto al presidente di fare uno sforzo per portarlo in rosa come sostituto di Allan.

La Roma valuta il suo giocatore circa 30 milioni di euro, una cifra che ADL incasserà a breve dalla cessione di Allan all’Everton. L’accordo con la Roma non è facile anche perché ci sono altre trattative in corso. Il giocatore, invece, avrebbe chiesto una cifra comunque importante per trasferirsi da Roma a Napoli, circa 3.5 milioni di euro.