Napoli, ecco quanto può offrire il Barcellona per Fabian Ruiz

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà l’estate dell’anno prossimo. Il club azzurro proverà a mettere sul piatto una strategia per trattenerlo essendo un elemento importante per la squadra. Infatti, non è detto che le cose cambino nel corso di questi mesi.

Il Barcellona monitora il centrocampista

Il club catalano sta monitorando il giocatore azzurro e Raffaele Auriemma ha fatto il punto della situazione sull’edizione odierna di Tuttosport. “Il Barcellona sta seguendo da tempo il centrocampista del Napoli e non è escluso che al termine della stagione possa portare l’offerta economica richiesta dal presidente De Laurentiis: tra i 50 e di 60 milioni di euro“ scrivono sul quotidiano sportivo.

“Anche se la sua destinazione futura più probabile potrebbe essere il Psg, club che stima Fabian Ruiz e che intrattiene rapporti amicali con il Napoli, fin dai tempi delle cessioni di Lavezzi prima e di Cavani poi” continuano.

Rifiuto Newcastle

Attualmente, il giocatore ha rifiutato una proposta molto importante da parte del Newcastle, disposto a pagarlo 40 milioni di euro per il suo cartellino. Tuttavia, Ruiz ha declinato l’offerta a causa della situazione complessa in classifica che sta vivendo il club. Infatti, Fabian sta attendendo che si facciano avanti altre squadre almeno in estate per guardarsi intorno.