Napoli, ecco Spalletti. E sui social partono le scommesse: “Dentro Brozovic, via 4 calciatori”

Risale a poche ore fa la notizia dell’ufficializzazione, attraverso un post pubblicato da Aurelio De Laurentiis sui social, del nuovo mister del Napoli, che dalle stagione 2021/2022 sarà Luciano Spalletti.

Ebbene i tifosi azzurri sono in trepidazione per le conseguenti scelte di mercato che opererà la società del patron del Napoli, e intanto sui social iniziano ad emergere le prime ipotesi riguardo il nuovo assetto della squadra partenopea.

Salvatore Gerry (iltredicesimouomo), attraverso la sua pagina Facebook, ha detto: “Ci vogliono attributi, di questa forma, grosse e cubiche, per mettersi contro il simbolo di una squadra. Una bandiera come poche. E comunque, se n’é sbattuto altamente ed è riuscito a dividere la capitale tra pro e contro. A Milano, è riuscito a tenere in mano lo spogliatoio e ad andare in Champions, pur silurando il centravanti, il capitano, il bomber, capriccioso e con la mutandaNara in testa”.

“Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, finché tweet non appare, Luciano Spalletti non mi sembra un nome che faccia pensare al tanto nominato “ridimensionamento”… È un allenatore che sa il fatto suo, che ha portato in Italia il falso 9, il 4-2-3-1, la difesa 3 e ½… E non è possibile avere certezza di riproporre quel tipo di calcio, questo è vero, ma non provarci nemmeno sarebbe delittuoso… E allora?… Allora voglio giocare. Con voi, se vi va. Voglio provocarvi. Con simpatia, s’intende. Stuzzicare. Stimolare la fantasia. Senza stress eh. Il bilancio è quello”.

“Il monte ingaggi è alto. Scelte da fare. Col cuore in mano saluterei una parte di storia Azzurra: Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens. Per circa un centinaio di milioni. Una cifra che serve necessariamente quando occorrono 6/7 acquisti, vuoi per cessioni, vuoi per scadenze di contratto: Brozovic, Emerson Palmieri, Senesi, Pezzella, Zappacosta, Zaccagni, Koopmeiners… Per me.. Fate il vostro gioco… Gerry!”.