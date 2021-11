Napoli, Enrico Fedele: “Basito dalle dichiarazioni di Koulibaly dopo la sconfitta con lo Spartak”

L’ex procuratore ed ora opinionista TV, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero in cui ha parlato del Napoli. Tra i vari spunti, l’opinionista è ritornato anche sulla disfatta di Mosca, riservando alcune parole, non proprio felici, per Kalidou Koulibaly.

“Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni che mi hanno lasciato basito: ha detto che contro lo Spartak la squadra non è entrata in campo con la giusta determinazione. Come può accadere una cosa del genere? Sono parole inaccettabili“.

“Non è il Milan, non è l’Inter che mi fa paura, ma è il Napoli. Nei momenti più importanti questa squadra viene clamorosamente meno“.

Parole, quelle di Enrico Fedele, che non possono che rappresentare la verità. Negli ultimi anni, infatti, il Napoli è sempre mancato nei momenti clou.

Enrico Fedele ha infine dichiarato: “L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League“.