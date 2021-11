Napoli, Fabian Ruiz chiede un aumento: la reazione di De Laurentiis

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte nelle ultime ore, l’entourage di Fabian Ruiz avrebbe chiesto un adeguamento economico per il proprio assistito. In particolare, gli agenti del giocatore vorrebbero per il numero 8 del Napoli lo stesso ingaggio percepito attualmente da Dries Mertens.

Al momento infatti il centrocampista spagnolo guadagna circa 2 milioni, più o meno la metà dello stipendio percepito dall’attaccante belga. Si tratta, secondo lo staff di Fabian Ruiz, di una disparità troppo grande ed ingiustificabile se si guardano i reali valori dimostrati dai due giocatori nell’ultimo periodo.

La risposta di Aurelio De Laurentiis comunque non si è fatta attendere: un ‘no’ secco, senza molti spiragli. La volontà del Napoli è sì quella di rinnovare il proprio talento spagnolo, ma a cifre ben lontane da quelle richieste dal suo entourage.

Analizzare la situazione non è facile. Da una parte la pretesa di Fabian Ruiz è legittima, considerando anche l’altissimo livello raggiunto dallo spagnolo in quest’ultima stagione. Dall’altro lato l’eventuale aumento dell’ingaggio andrebbe in direzione opposta alla politica di tagli che De Laurentiis intende operare per sfoltire i costi.

Probabilmente dunque il problema è da ricercarsi a monte. Fuori luogo infatti, soprattutto alla luce dell’ultima stagione e mezzo, potrebbe apparire il rinnovo di Dries Mertens a cifre che toccano i 4 milioni di euro annui. E in tale situazione non è da escludere la cessione di Fabian Ruiz nella prossima sessione estiva di calciomercato.