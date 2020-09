Napoli, Fabian Ruiz possibile sacrificato sul mercato: ipotesi scambio con Demiral

In quel di Napoli il mercato in entrata è in netta fase di stallo a causa di alcune trattative in uscita che non accennano a sbloccarsi. Tra queste vi sono ovviamente quelle che vedono Kalidou Koulibaly ed Arkadiuz Milik dire addio alla squadra azzurra.

Il difensore senegalese e l’attaccante polacco potrebbero però non essere le uniche cessioni eccellenti di questa finestra estiva di calciomercato. In casa azzurra parecchio c’è da sistemare anche a centrocampo, soprattutto considerando il possibile passaggio al modulo 4-2-3-1 e la cessione di Allan all’Everton.

Con la nuova variante tattica il Napoli è così alla ricerca di centrocampisti maggiormente fisici e di rottura, come potrebbe essere ad esempio Jordan Veretout della Roma. Se l’idea di 4-2-3-1 dovesse prendere piede seriamente, alcuni giocatori presenti in rosa potrebbero farne le spese. Tra questi vi è ad esempio Fabian Ruiz.

Il gioiello spagnolo del Napoli è una mezzala pura ed appare difficilmente collocabile in un eventuale centrocampo a due. Ecco allora che per sbloccare il mercato la società azzurra potrebbe proprio sacrificare il cartellino del calciatore ex Betis, ricavandone contropartite tecniche funzionali e liquidità economica importante.

In tale direzione è diretta l’idea di scambio Demiral – Fabian Ruiz, con abbondante conguaglio economico versato dalla Juventus in favore degli azzurri. Nulla di concreto al momento, niente più che un’ipotesi. Così facendo però il Napoli otterrebbe un ottimo difensore per rimpiazzare la sempre più probabile partenza di Koulibaly ed utilizzerebbe il guadagno economico dell’operazione alla ricerca di un centrocampista centrale di spessore.