Napoli, furto d’auto subito da Spalletti e da lady Demme: indagini in corso

Il Napoli domenica alle ore 18 contro il Torino potrebbe centrare un record incredibile: 8 vittorie consecutive che comporterebbero il primato in classifica a 24 punti su 24 disponibili. La banda di Luciano Spalletti non poteva iniziare in miglior modo insomma.

Se però da un lato il gruppo respira una serenità giustificatissima, dall’altro lato fuori dal campo sono stati registrati spiacevoli incidenti che potrebbero minare l’umore di qualche componente del team.

Come raccolto infatti dal portale sportivo AreaNapoli.it, due giorni fa l’auto della moglie di Diego Demme è stata rubata da alcuni malviventi in zona Virgiliano. Appena poche ore dopo, a sparire è stata anche la macchina del tecnico Luciano Spalletti, parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique.

Ovviamente le indagini sono partite in maniera tempestiva e la speranza è che lady Demme e Spalletti possano ritrovare quanto prima la refurtiva. Si tratta di una notizia che comunque non deve dipingere Napoli in maniera negativa, poiché episodi come quelli precedentemente descritti capitano purtroppo in qualsiasi città del globo.

La squadra comunque difficilmente si farà turbare dagli spiacevoli avvenimenti riguardanti le auto comparse e rimarrà sicuramente concentratissima sull’importante match di domenica sera contro il Torino. L’ottava vittoria consecutiva potrebbe portare alle stelle il morale del gruppo, facendo così dimenticare le cattive notizie.