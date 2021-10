GF Vip, la Cipriani smaschera il chiacchieratissimo trio: “Sapevo già tutto da agosto”

Fin dalle prime settimane del GF Vip, a finire spesso al centro dell’attenzione sono stati Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Addirittura nell’ultima puntata è scoppiato un vero e proprio caso che ha fatto il giro sui social e sul piccolo schermo. A confermare ulteriormente quanto emerso recentemente è stata Francesca Cipriani, anche lei attualmente concorrente del reality.

“Sapevo già tutto da agosto” – Parlando di quanto accaduto nella casa, Francesca ha fatto delle inaspettate rivelazioni a Manila Nazzaro. Da quanto emerso, infatti, in molti da tempo erano a conoscenza di quanto sarebbe accaduto tra Soleil, Sophie e Gianmaria. A raccontarlo è stata proprio l’ex Pupa:

“Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo. Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo. Non c’è niente di male, ognuno ha le sue carte da giocare e loro stanno mettendo in atto quello che sapevano in tanti. Che poi certe cose hanno pure stufato, basta dai. Il pubblico non vuole vedere questo, vogliono ridere e sentire le nostre storie. Queste cattiverie non interessano. Creano liti perché non hanno altri argomenti”.

Mentre la Cipriani smascherava i suoi compagni d’avventura, a fare il suo ingresso nella casa blu è stata proprio la Codegoni. All’ex tronista, la gieffina ha ammesso:

“Prima di entrare girava voce che tra voi due (Soleil e Sophie) ci fosse un accordo per creare le dinamiche. Se non stai recitando distaccati. Ok, dici che non vi siete messi d’accordo? Allora non la calcolare e fingi di non vederla, basta. Altrimenti è normale che noi pensiamo che sei d’accordo. Stai facendo un bel percorso, non hai bisogno di accordi presi prima. Lei ti stuzzica? E tu ignorala. Perché altrimenti tutti pensiamo che è vero quello che mi hanno detto in estate“.

Visto quanto emerso sia dentro che fuori la casa del GF Vip, in molti sono in attesa di scoprire cosa accadrà nella nuova puntata. Non resta altro che attendere questa sera il nuovo appuntamento del reality.