Napoli, futuro in bilico per Zielinski: le parole di Repubblica

Ha deluso le aspettative e ora il suo futuro è in bilico, tutto ciò da sapere su Piotr Zielinski

Piotr Zielinski è un calciatore polacco, centrocampista del Napoli e della nazionale polacca. In queste ore si parla di una possibile cessione a causa del suo rendimento, vediamo le ultime news di Repubblica.

Aspettative deluse

Il rendimento del centrocampista azzurro purtroppo ha deluso le aspettative: in questa stagione si è fermato e da settimane ormai non fa più differenza. Proprio per questo motivo, il Napoli starebbe pensando di cederlo a fine stagione.

Si legge su Repubblica: “Le riflessioni sul talento polacco sono cominciate. Le qualità tecniche non sono in discussione, quelle mentali sì. Tra un mese Zielinski compirà 28 anni e l’atteso salto di qualità non c’è mai stato”.

Problema muscolare

I problemi sono iniziati circa un mese e mezzo fa quando la Polonia ha affrontato la Svezia per un posto al Mondiale. “Il centrocampista del Napoli, che un quarto d’ora prima aveva segnato il gol del definitivo 2-0, è stato sostituito per un problema muscolare ed è uscito dal campo toccandosi la coscia sinistra subito sotto al gluteo” si legge su Fantacalcio.it.