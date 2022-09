Napoli, futuro per la porta: tra rinnovo a Meret e arrivo di Navas

I partenopei potrebbero sfruttare la finestra invernale di mercato per arrivare al portiere costaricano. Navas o Meret? Si saprà nei prossimi mesi

Nonostante le difficoltà avute nel prendere il giocatore, a Gennaio il Napoli potrebbe riprovarci per Keylor Navas. Il calciatore costaricano sembra essere ancora in uscita dal Paris Saint Germain, che rischia di dover pagare circa 35 milioni lordi per lui fino al 2024.

Un prezzo fin troppo alto perfino per gli sceicchi, che potrebbero rivalutare la possibilità della cessione proprio nel mercato invernale. Il mercato estivo ha lasciato ai partenopei un tesoretto di circa 10 milioni di euro, che potrebbe proprio essere reinvestito per il nuovo portiere nel mercato invernale. Intanto a Napoli continua a tenere banco il rinnovo di Alex Meret, che potrebbe non rimanere nel caso in cui arrivasse il costaricano.

Si temporeggia

Aldilà di quanto detto negli scorsi giorni, sembrerebbe esserci la voglia da parte del Napoli di rinnovare il portierino azzurro anche per meno del quinquennale proposto. Infatti, si potrebbe parlare su una base biennale che consentirebbe al calciatore di guadagnare di più e non legarsi per troppo tempo alla società.

Nel caso in cui dovesse arrivare Keylor Navas potrebbe però cambiare tutto. Infatti, il calciatore costaricano è un’incognita per ora. Meret starebbe temporeggiando per capire se poter essere ancora titolare, mentre il Napoli avrebbe in mente di tenere entrambi. L’ex Udinese non sarebbe convinto della possibilità di rimanere e fare da secondo e dunque potrebbe finire per partire proprio nel mercato di Gennaio. Resta da capire cosa voglia fare Aurelio De Laurentiis, specialmente sul fronte Paris Saint Germain. Una cosa è sicura: Keylor Navas lascerà Parigi, presto o tardi, per dove non si sa.