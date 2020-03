Napoli, Gattuso chiede la conferma di 3 calciatori. Un attaccante sarebbe pronto a svincolarsi

Gennaro Gattuso ha conquistato tutto ed ora anche il presidente Aurelio De Laurentiis il quale avrebbe deciso di confermare l’ex allenatore del Milan anche nella prossima stagione. Dopo un avvio a stento, Rino è riuscito a ingranare la marcia e portare la squadra di nuovo in zona Europa League.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente e l’allenatore starebbero già trattando il rinnovo per i prossimi due anni e sarebbe atteso in città il potente agente Jorge Mendes. Rino Gattuso potrebbe firmare il rinnovo così da intavolare un progetto a lungo termine.

In particolare, l’allenatore partenopeo avrebbe già fatto delle richieste al presidente Aurelio De Laurentiis, non riguardanti l’ingaggio o la sua attuale posizione, ma la squadra da lui allenata. Gattuso, infatti, avrebbe chiesto la conferma di tre calciatori: Dries Mertens, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Si tratta di una richiesta che ADL è pronto ad accontentare. Non a caso con tutti e tre i calciatori sono in piedi trattative per il rinnovo contrattuale.

Chi invece non è nei piani del mister partenopeo è Fernando Llorente. Con l’arrivo del nuovo allenatore, infatti, l’ex attaccante della Juventus è finito ai margini del progetto e non ha quasi mai giocato.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che il giocatore avrebbe ormai deciso di andare via a fine stagione svincolandosi dalla società partenopea. L’attaccante ha ancora un altro anno di contratto ma, per affrettare le trattative e trovarsi una nuova squadra, è disposto a rescindere con la SSC Napoli. Llorente, infatti, sa che la sua età inizia a farsi sentire e per questo non ha tempo per intavolare lunghe trattative che potrebbero far saltare potenziali trattative.