Napoli, Gattuso ed il club non hanno ancora trovato l’intesa per il rinnovo

Alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà il Napoli contendersi i 3 punti con l’AZ Alkmaar, vi è stata la conferenza stampa con protagonisti Gennaro Gattuso su Dries Mertens. L’attaccante belga, interrogato sul rapporto avuto con il proprio allenatore, ha acceso involontariamente una spia d’allarme riguardo al contratto del tecnico calabrese.

“Gattuso? Come sapete, mi piacciono gli allenamenti: il mister ci chiede tanto, i calciatori li vedo cresciuti molto, questo può fare la differenza non solo per quest’anno ma anche per il futuro. Per questo dico: speriamo che rimanga lui e il suo staff, perché i meriti sono di tutti non sono solo dell’allenatore. Così possiamo crescere ancora”.

Un ‘speriamo rimanga’ che sottolinea e ricorda che al momento non è ancora stato trovato alcun accordo per il rinnovo contrattuale tra mister e club. Eppure le pretese di Gennaro Gattuso non sono affatto alte: la richiesta è di circa 2,5 milioni di euro per lui ed il suo staff.

Il problema, che rallenta la fumata bianca tra le parti, risiede molto probabilmente in alcune clausole che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire nel contratto dell’allenatore, offrendo meno scappatoie a quest’ultimo.

La sensazione è comunque che tra Gattuso ed il Napoli il rapport è destinato a continuare nel tempo, soprattutto considerati i risultati ottenuti finora ed il forte feeling che si è creato tra l’ex campione del mondo 2006 e la calorosa piazza azzurra.