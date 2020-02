Napoli, Ghoulam ad un passo dal rientro: ecco la possibile data

Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha appena affermato che con il rientro di Ghoulam in difesa si avranno finalmente due coppie di calciatori anche per quanta riguarda il ruolo del terzino. A destra Hysaj e Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui e proprio l’algerino. Ma quando tornerà a disposizione il lungodegente azzurro?

A provare a rispondere alla fatidica domanda ci ha provato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano italiano Faouzi Ghoulam sarebbe ormai vicinissimo al rientro e, in tale direzione, sarebbe stata fissata anche una gara precisa in cui il terzino sinistro potrebbe finalmente ricomparire nella lista dei convocati.

Si tratta della gara di domenica prossima che vedrà il Napoli far visita al Cagliari in terra sarda. Una settimana per permettere a Ghoulam di allenarsi in gruppo e di riprendere confidenza con il campo, anche se solo assaporandolo dalla panchina.

Il rientro del difensore franco algerino è importantissimo per l’economia della rosa. La dirigenza azzurra ha infatti continuato a puntare su di lui nonostante le precarie condizioni fisiche, evitando quindi l’acquisto di un altro giocatore in quella zona durante la sessione invernale di calciomercato. Bisogna ora ovviamente capire a che livello riuscirà a tornare Ghoulam dopo tutto questo tempo lontano dai campi di gioco. Fatto sta che Gennaro Gattuso ha intenzione di puntare molto su di lui.