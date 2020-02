Roma, Olsen verso lo Sporting Lisbona, il presidente: “Lo conosciamo, non posso dire di più”

E’ stata una prima parte di stagione di ottimo livello quella di Robin Olsen, portiere di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Cagliari. Lo svedese, chiuso nella capitale dall’arrivo di Pau Lopez, è approdato in Sardegna per prendere il posto dell’infortunato Cragno, ma con il rientro del giocatore è finito in panchina.

FUTURO – Olsen è in rossoblù in prestito secco e a fine stagione, salvo colpi di scena, tornerà nella capitale, ma solo di passaggio. L’estremo difensore non rientra nei piani di Petrachi e Fonseca e sarà ceduto.

INTERESSE – Al momento il club maggiormente interessato al giocatore è lo Sporting Lisbona, pronto a prelevarlo a fine stagione. Sulla questione si è espresso direttamente Frederico Varandas, presidente della società biancoverde. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Record:

“Olsen? E’ un buon giocatore, lo conosciamo. Questo è quello che posso dire“.