Napoli, Ghoulam ai saluti: il contratto non sarà rinnovato

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è posto un obiettivo per l’anno 2022, tornare in Champions League, abbassare il tetto ingaggi e riportare il club ad un equilibrio economico finanziario.

La mancata qualificazione alla massima competizione europea per due anni consecutivi, infatti, pesa come un macigno per le casse azzurre. Per questo motivo, alcuni big, diranno addio.

Oltre a Lorenzo Insigne, infatti, non verrà rinnovato il contratto nemmeno ad un altro simbolo della squadra: Ghoulam.

Quest’ultimo, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e la decisione è stata ormai presa. Nonostante il giocatore si sia ripreso, infatti, l’intenzione della società è di concludere il rapporto di lavoro con il terzino algerino.

Cristiano Giuntoli è già vigile su altri profili, calciatori da poter acquistare durante il mercato estivo nel rispetto delle nuove regole societarie.