Napoli, Giuntoli punta al mercato di gennaio

Giuntoli è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie alle nuove entrate, intuizioni prevalentemente di Giuntoli. Tra queste, l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia oppure quello di Kim Min-Jae.

E’ stata proprio sua l’intuizione Kvara che ha prelevato per una cifra irrisoria di circa 10 milioni di euro. Nonostante, infatti, il ragazzo fosse seguito da diverse squadre, il ds azzurro ha deciso di crederci ed investire su di lui. Ed ha fatto bene perché, ad oggi, il suo valore di mercato è più che triplicato.

Il lavoro del direttore sportivo, però, non è concluso. Anzi, l’obiettivo adesso è quello di arrivare al mercato di gennaio con le idee chiare sul da farsi e proprio per questo il lavoro di osservazione inizia già adesso.

Al momento nella squadra azzurra quello che manca è un vice di Di Lorenzo in quanto Zanoli sembra non aver raggiunto ancora la maturità giusta per competere in campo internazionale.

Dall’altro lato, invece, resta ancora sospesa l’idea Ola Solbakken che gli azzurri avevano puntato in qualità di sostituto di Kavaratskhelia ma in questo caso c’è la forte competizione con i giallorossi che sembrerebbero favoriti nella scelta.