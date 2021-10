Napoli, gli sceicchi del Newcastle puntano Koulibaly per la difesa

Negli ultimi giorni l’insediamento dei ricchissimi sceicchi in quel di Newcastle ha fatto tanto parlare di se da ogni parte del globo. Subito la fantasia degli appassionati di calcio ha iniziato a fare voli pindarici, tra un obiettivo di mercato e un altro, costruendo una squadra di stelle a contendere la Premier League alle altre big.

Fantasia a parte, secondo il Corriere dello Sport uno degli obiettivi della lista del nuovo Newcastle risponde al nome di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale del Napoli è considerato uno dei più forti difensori centrale al mondo, e quindi non è un caso che venga accostato ad un’ipotetica squadra di stelle.

Ovviamente non vi è ancora una vera e propria trattativa. Per concretizzare i vari rumors, il Newcastle dovrà fare i conti con Aurelio De Laurentiis. Un’operazione non facile, considerando anche che il contratto di Koulibaly scadrà nel 2023.

Per la propria stella infatti il patron azzurro chiede una cifra ‘monstre’ e non è intenzionato ad accettare compromessi di alcun tipo. Così, come ogni anno, anche durante la prossima sessione di calciomercato si rincorreranno probabilmente le varie voci di mercato che vedono Koulibaly lontano da Napoli.

Finora il Napoli ha sempre avuto la forza e la volontà di trattenere il proprio campione. Dall’altra parte Koulibaly non ha mai espresso il desiderio di andare altrove a provare nuove esperienze. Da capire dunque è se le condizioni rimarranno le medesime anche il prossimo anno.