Nilufar Addati commenta la live di Adele, le critiche del web

Nelle ultime ore la cantante britannica Adele ha fatto una live attraverso la quale ha parlato ai suoi fan dopo tanto tempo sostenendo che per lei la musica è stato un approccio terapeutico.

LA DIRETTA DI ADELE, I COMMENTI DI NILUFAR – Come già anticipato precedentemente, Adele ha fatto una diretta nella quale non solo ha parlato ai suoi fan, ma anche fatto ascoltare quindici minuti del suo nuovo brano in uscita prossimamente.

Sotto la sua live però i seguaci, soprattutto quelli italiani, hanno notato dei commenti di un personaggio noto al mondo della tv. Stiamo parlando di Nilufar Addati, ex volto di Temptation Island e precedentemente di Uomini e Donne, prima come corteggiatrice, poi come tronista.

LE CRITICHE A NILUFAR ADDATI – Alcuni utenti del web, soprattutto su Twitter hanno criticato il fatto che Nilufar Addati abbia commentato una live così nota come quella di Adele.

Il suo intento, stando alle parole degli utenti del web, sarebbe quello di avere più visualizzazioni e dunque più follower per poter continuare a svolgere il suo lavoro, che è quello di influencer. E voi, concordate con questa teoria? Nel frattempo mostriamo di seguito uno dei commenti rilasciati dal web: